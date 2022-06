Un jeune ramasseur de balles fait un malaise à Wimbledon: cette joueuse vient à son secours (photos)

L’Ukrainienne Lesia Tsurenko n’a pas laissé la possibilité à la Britannique Jodie Burrage, pour sa première participation au premier tour à Wimbledon, de briller sportivement. Favorite de ce match, elle s’est imposée sur le score sans appel de 6-2, 6-3.

Mais c’est bel et bien Burrage qui a le plus fait parler d’elle ce lundi. Et pour cause, alors qu’un ramasseur de balles faisait un malaise, elle a réalisé le plus beau geste du jour.