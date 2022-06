Salles de vente: le top de Rops

On enchérira dès ce mercredi 29 juin sur la belle vente de la maison Rops qui se tient en ligne jusqu’au samedi 9 juillet. Avec un long week-end d’exposition pour les amateurs et amatrices d’art, en goguette dans le Namurois.

Tout va bien à Suarlée. Avec des ventes en février, mars et mai, le premier semestre chez Rops s’est plutôt bien déroulé. « Les chiffres sont en croissance, confie Paul de Sauvage, administrateur de la salle de ventes. Avec la vente de début juillet, ce sera plus de 32.000 lots qui auront été adjugés. »

Rops est la plus grande salle de ventes d’Europe en termes de superficie. Avec ses 8.000 m2 d’exposition et stockage, toutes les six semaines, c’est une véritable caverne d’Ali Baba qui s’offre aux visiteurs et visiteuses. Et plus de 4.000 qui se déplacent pour venir voir les lots en exposition. « Le site internet n’arrête pas d’être visité, poursuit Paul de Sauvage. Des centaines de milliers d’internautes aux quatre coins du monde. Il a fallu renforcer les serveurs ! »