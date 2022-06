Inondations: il faut repenser le système des assurances

Assuralia affirme que 90 % des dossiers liés aux inondations de juillet 2021 sont réglés. Les assurances demandent un partenariat public-privé pour faire face à des catastrophes naturelles annoncées de plus en plus fréquentes.

A quelques jours du premier anniversaire des inondations catastrophiques de juillet 2021, Assuralia, l’union professionnelle des assurances en Belgique fait le point. Avec comme point de départ l’estimation que 90 % des 75.496 dossiers de sinistres couverts sont réglés, c’est-à-dire qu’un accord sur le montant total a été trouvé avec l’assuré. (Les 7.500 dossiers des non-assurés sont traités par la Région wallonne.) Parmi les sinistrés assurés, 75 % sont aujourd’hui totalement indemnisés, 15 % indemnisés à 80 % (le reste suivra au fur et à mesure des factures) et 10 % ont un dossier encore ouvert. Total des dommages : 2.512 milliards d’euros (2,44 en Wallonie, 19 millions à Bruxelles, 45 millions en Flandre). Grosso modo, la moyenne d’intervention par dossier tourne autour de 30.000 euros. Au total, au 31 mai, 1,7 milliard d’euros ont été versés en indemnités (1,5 milliard pour les particuliers et les petits commerces, 152 millions pour les grandes entreprises et 62 millions pour les omniums automobiles).