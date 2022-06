L’infectiologue: «On a manqué de pédagogie»

Christelle Meurice est infectiologue au CHU de Liège.

Encore une vague de covid en Belgique : faut-il en avoir peur ?

On s’attend à un impact mineur sur les soins de santé, bien que nous arrivions en période de congé aussi pour les hôpitaux. Après, il reste la question de l’impact d’une infection sur chacun d’entre nous. Il peut être plus ou moins important et désagréable. Certains pourraient aussi se retrouver privés de vacances parce que leur test PCR est positif au moment du départ… Et puis, on se rend compte qu’une bonne partie des gens qui auraient besoin d’une quatrième dose ne l’ont pas reçue. Certains parmi les plus à risques n’ont même pas eu la troisième. La question de savoir s’il faut recommander une dose de rappel dès 65 ans va revenir dans les jours qui viennent.