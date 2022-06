Témoignage: «Les accusés non plus ne sont pas sortis intacts»

Bruno Poncet était présent au Bataclan. Sur son avant-bras, ce petit-fils de résistant a tatoué les mots « Vivre libre ou mourir ». Il réagit aux derniers mots des accusés.

Comment avez-vous réagi aux regrets exprimés par la plupart des accusés ?

J’imagine qu’ils étaient sincères. Je pense que personne n’est sorti intact des témoignages des victimes lors de ce procès. J’imagine qu’eux non plus. Derrière les crimes effroyables qu’ils ont commis, ils restent des hommes. Je veux croire qu’ils ont été véritablement touchés et qu’ils éprouvent pour certains d’entre eux du remords.

Qu’avez-vous pensé des derniers mots de Salah Abdeslam ?