Remontée des cas, variant BA.5... faut-il encore avoir peur du covid?

Il y a des messages qu’on préférerait éviter. Du style : « Hello, j’ai fait un autotest covid positif ce matin. Et comme on a passé un peu de temps ensemble samedi… » Certains préfèrent le mode illustré, avec une photo d’un test positif accompagnée d’un « Je crois que j’ai ramené un truc de notre soirée ». Ou il y a la version plus empathique : « Mes symptômes étaient plus que psychologiques… deuxième check, et boum. J’espère que toi, ça va. » Mais quelle que soit la forme, quand ces messages commencent à se multiplier, c’est que le covid reprend du poil de la bête.