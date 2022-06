Pour recruter Toby Alderweireld, l’Antwerp va devoir casser la tirelire

Selon le quotidien flamand Het Nieuwsblad, les discussions entre Al-Duhail et l’Antwerp ont débuté. Déboucheront-elles sur un transfert de Toby Alderweireld, l’enfant du… Germinal Beerschot, vers le Great Old ? Rien n’est moins sûr car le club qatari, qui a déboursé plus de 13 millions d’euros à l’été 2021 pour faire venir le joueur de Tottenham, compte bien récupérer une bonne partie de son investissement. Et pour l’instant, le décalage entre l’offre et la demande semble encore assez conséquent.

Pour satisfaire ses envies de grandeur, le club anverois devra donc mettre la main à la poche, comme il l’a fait pour attirer l’attaquant hollandais Vincent Janssen (2,5 millions d’euros par an !). Mais la bonne nouvelle pour l’entraîneur Mark van Bommel, c’est que le défenseur né à Anvers, particulièrement bon avec les Diables rouges durant la Ligue des nations où il a été replacé au centre du trio défensif, se verrait bien quitter le Qatar cet été pour… mieux y revenir dans quelques mois. Si sa place dans le noyau de Roberto Martinez ne sera pas remise en question, il est essentiel pour lui de se rattraper après un Euro et un Final Four manqué. L’idéal, pour Alderweireld, serait de revenir en Belgique avant le stage de préparation des Anversois, qui débute en Autriche lundi prochain.