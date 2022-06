Plus de sept Belges sur dix sont propriétaires de leur habitation

Par ailleurs, plus de trois quarts des ménages déclarent posséder un véhicule motorisé (vélos électriques y compris).

Epargne en hausse

S’agissant des actifs financiers des ménages, leur valeur médiane s’est accrue de 5 % par rapport à la vague précédente de l’enquête, à 28.000 euros. Nonante-huit pour cent des ménages possèdent un compte bancaire, dont la valeur médiane a augmenté de 18 %, à 14.000 euros. Cette hausse s’inscrit dans le contexte d’une consommation réduite de certains biens et services durant la pandémie, constate la BNB.

Le patrimoine net médian des ménages, c’est-à-dire la somme de leurs actifs diminuée de la valeur de leur(s) dette(s), s’élevait à 242.000 euros, en hausse de 9 % par rapport à la vague précédente de l’enquête. A peine trois pour cent des ménages belges interrogés avaient un patrimoine net négatif lors de l’enquête.

La moitié des ménages belges ont déclaré avoir des dettes, soit une proportion similaire à celle observée durant la précédente vague de l’enquête. La part des ménages endettés diminue parmi ceux dont la personne de référence est plus jeune (moins de 35 ans), indépendante ou au chômage. Le montant médian de la dette des ménages a reculé de 16 % par rapport à la vague précédente, surtout, parmi les ménages les plus jeunes.

Les emprunts hypothécaires contractés en vue de l’acquisition de la résidence principale sont, dans l’ensemble, le type de dettes le plus fréquent et le plus considérable (82 % du total des dettes). Cependant, leur importance relative varie selon le niveau de revenu : les crédits, et en particulier les crédits immobiliers, se révèlent en effet plus accessibles aux ménages ayant des revenus plus élevés.