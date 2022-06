Brussels Airlines: la direction n’étant pas pressée de rétablir le dialogue, de nouvelles actions sont possibles

Le 22 août ! C’est avec un certain effarement que les syndicats ont découvert, ce lundi, la date que la direction de Brussels Airlines leur proposait pour reprendre les négociations sociales, dont l’échec, depuis des mois, a conduit aux trois jours de grève qui viennent de s’enchaîner de la part du personnel de cabine (hôtesses, stewards) et des pilotes. « On leur demandait deux choses, explique Olivier Van Camp (secrétaire permanent BBTK/SETCA) : une solution pour rendre les conditions de travail de cet été plus supportables et une discussion pour revoir les conditions de travail dans le futur. Ils renvoient le premier contact avec la direction au 22 août, c’est incompréhensible quand la direction, fin de semaine dernière, assurait qu’elle voulait reprendre le dialogue social au plus vite. »

Même analyse à la CNE : « C’est incompréhensible. On a une réunion qui était de toute façon prévue ce mercredi. On va voir s’ils viennent avec quelque chose de concret, sinon, on consultera notre base et on verra quelles actions nous allons engager », poursuit Didier Lebbe (secrétaire permanent). « Que nous nous voyions le 22 août pour parler du futur, je peux le comprendre. Mais ne rien décider pour l’été, la période qui justement pose le plus de problèmes, c’est inacceptable », enchaîne le syndicaliste.