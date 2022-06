La folie TikTok à Anderlecht

Un nouveau réseau social a récemment fait son apparition au sein des clubs de football en Belgique : TikTok. Et son succès est tout simplement fulgurant. Anderlecht est bien placé pour le savoir puisque, en un an de temps, le club bruxellois a ... décuplé son nombre d’abonnés. Alors que le RSCA recensait un peu plus de 100.000 « followers » en juin 2021, il en compte aujourd’hui ... 1,1 million ! Il a donc plus d’abonnés sur TikTok que sur Facebook ! Pour attirer les fans sur son compte, Anderlecht publie de nombreuses courtes vidéos, notamment de gestes techniques ou de buts des jeunes de son centre de formation de Neerpede. Et cela fonctionne car certaines d’entre elles ont été vues plusieurs millions de fois ! Le Club de Bruges n’est, de son côté, pas non plus en reste puisqu’il est passé de 200.000 à 635.000 abonnés en douze mois de temps.