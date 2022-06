Classique: les aventures d’Octave et Mélo

Imaginé par Adèle Molle (que les auditeurs de la matinale de Musiq3 connaissent bien), Octave et Mélo est une série de quatre podcasts (entre 5 et 7 minutes) qui permet de faire découvrir la musique classique aux plus jeunes (dès 3 ans) et en douceur.

Copains, voisins et musiciens, Octave et Mélo partent ensemble pour de folles aventures à la découverte de la musique de la montagne, de la ville (avec une incursion à l’opéra pour entendre la « Casta Diva » de Bellini), de la mer ou de la ferme. Les épisodes sont courts et interactifs, portés par la voix douce et enthousiaste d’Adèle Molle. Et les pages du répertoire guident joliment le récit. On va de Berlioz à Bartók en passant par Gershwin ou Franck. Bref, une occupation incontournable pour les vacances !