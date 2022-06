Anderlecht, Standard, Union... les clubs belges cartonnent sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans notre société. Et les clubs de football n’échappent pas à ce phénomène. Depuis plusieurs années, ceux-ci ont bien compris l’opportunité que les « social media » représentaient en termes de communication envers leur base et de visibilité vers l’extérieur. Et ils savent comment s’y prendre. Vidéos, photos, interviews, annonces exclusives : ils ne lésinent pas sur les moyens ni sur la quantité pour séduire de nouveaux internautes. Tout en gardant leurs propres fans en haleine tout au long de l’année. Et cela fonctionne bien. Très bien même. On a pu s’en rendre compte en analysant les chiffres d’audience sur le net des clubs belges fournis par la société de communication Sportimize.