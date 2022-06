Guerre en Ukraine: les Alliés à Madrid pour le sommet de la guerre

De 40.000 à « bien plus de » 300.000 : le nombre de soldats de la force de réaction rapide de l’Otan va exploser, qui avait déjà été renforcée en 2014, avec l’annexion de la Crimée ukrainienne par Moscou. Les bataillons déployés sur le sol des Alliés de l’Est auront la taille d’une brigade. Davantage d’équipements seront prépositionnés. Plus de forces seront déployées dans les airs et en mer. Et les plans de défense – classifiés – seront renforcés, avec des forces pré-affectées et entraînées à la défense des Alliés les plus exposés.