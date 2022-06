Energie: l’Europe veut moins consommer et produire plus vert

Les Vingt-Sept se sont mis d’accord pour relever leur ambition en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Ce sera un défi pour la Belgique, qui traîne les pieds sur ces deux sujets.

Consommer moins d’énergie et en produire plus à partir de sources renouvelables. Ce lundi, à Luxembourg, les 27 ministres européens de l’Energie ont pris position sur deux des propositions du « paquet climat » présenté par la Commission européenne. Leurs collègues chargés de l’Environnement poursuivront l’examen des autres propositions ce mardi.

Les discussions des 27 ont à la fois tourné autour de l’urgence – l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses conséquences sur l’approvisionnement en gaz – et sur l’avenir à relativement court terme. L’Union s’est en effet engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 par rapport à 1990 et, ensuite, de viser la neutralité carbone en 2050. Cela nécessite notamment une décarbonation à marche forcée de la production d’énergie, qui représente actuellement 70 % des émissions européennes.