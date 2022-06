La renaissance du Cirque du Soleil

En astrophysique, on sait que les étoiles géantes qui brillent le plus sont celles qui durent le moins. Cette loi de l’univers nous rappelle la trajectoire d’un astre québécois : le Cirque du Soleil. En effet, après des années de croissance sans limite, la success story canadienne n’apparaissait plus, ces derniers temps, que dans les pages économiques des journaux. Le Covid avait eu raison du géant artistique de Montréal, colosse qui s’est avéré avoir des pieds d’argile. Ou les yeux plus gros que le ventre. En tout cas, le confinement mondial l’a conduit en mars 2020 à la faillite avec une dette au-delà du milliard d’euros, ce qui entraina l’annulation de dizaines de spectacles du jour au lendemain et le licenciement abrupt de milliers d’employés (95 % du personnel).