Wimbledon: pas remis du coronavirus, Marin Cilic doit déclarer forfait

Marin Cilic doit déclarer forfait pour Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, qui a débuté lundi. Le Croate, 17e mondial, a annoncé sur les réseaux sociaux lundi qu’il n’est pas encore remis d’une infection au coronavirus.

« Je suis triste de vous annoncer que j’ai été testé positif au coronavirus. Je me suis isolé et j’espérais être prêt mais je ne me sens pas mieux. Cela me fait mal au coeur de manquer Wimbledon et voir ma saison sur gazon se terminer de cette manière. J’ai hâte de revenir l’année prochaine », a écrit Cilic sur Twitter.