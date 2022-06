Frank Vandenbroucke: «Il est bien conseillé, aux personnes vulnérables, de porter un masque FFP2 dans les transports publics»

Je ne commente pas les décisions de la France et je ne nous compare pas à elle », explique Frank Vandenbroucke. « Une position a été définie vendredi par la CIM santé, sur base d’avis rédigés par le RMG, le RAG et le groupe présidé par Erika Vlieghe qui succède au Gems ; nous n’allons pas en changer sans nouvel avis. »

En Wallonie, seul 36 % des immunodéprimés ont été vaccinés quatre fois. Quand une partie si importante ne répond pas à notre invitation, on a un problème. Nous allons donc renouveler les invitations. Tout aussi important : nous allons réactualiser la campagne « booster » qui concerne ceux qui ont bénéficié de la vaccination de base et qui n’ont pas fait le rappel. A ce stade, pas de mesure généralisée. On ne change donc pas de cap mais on suit les chiffres de tout près. »