«À propos», le rendez-vous d’actualité du «Soir» du 28 juin: nouvelle fiscalité automobile, Hubert Védrine sur la guerre en Ukraine…

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 28/06/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Faire évaluer la fiscalité automobile, c’était l’un des grands projets du gouvernement wallon. Un avant-projet de décret a été approuvé en Conseil des ministres. On a donc appelé Eric Deffet, du service politique, pour qu’il nous explique à quelle sauce seront bientôt mangés les véhicules wallons.

Ancien diplomate et ministre des Affaires étrangères, le Français Hubert Védrine est un observateur averti de la géopolitique et des relations internationales. Alors qu’il assure la promotion de son dernier livre, « Une vision du monde », il est passé par la rédaction. On lui a d’abord demandé s’il avait été étonné par l’offensive russe en Ukraine.

Craquer chez le marchand de glace, aller chez l’ostéopathe ou acheter un panier de légumes au marché… Vous pourrez payer tout cela par voie électronique à partir du 1er juillet. Plus aucun commerçant n’aura le droit de refuser. Une loi a été adoptée par le gouvernement. Cécile Danjou travaille au service économique. Elle nous explique ce qui change et qui est concerné.

