Selim Amallah a obtenu son bon de sortie au Standard: Lille, Bruges et Valladolid sur ses pas

Ronny Deila récupère ce mardi les internationaux du Standard, dont Selim Amallah qui a obtenu son bon de sortie. Les pistes les plus chaudes mènent à Bruges, Lille et Valladolid.

C’est, ce mardi, un jour important pour Ronny Deila, qui disposera enfin, à l’exception d’Aron Dönnum, dont le prêt à Valerenga s’achève ce 30 juin, d’un effectif au grand complet. En compagnie de Selim Amallah, ce sont Gojko Cimirot, Kostas Laifis, Samuel Bastien et Jackson Muleka qui sont attendus à l’Académie. Le retour de ces internationaux, sur la brèche au début du mois de juin avec leur équipe nationale respective, s’inscrit pourtant dans un contexte particulier. Car à moins que le technicien norvégien ne redistribue les cartes et n’inverse la tendance, tous les cinq ont reçu depuis un bon moment leur bon de sortie et à moins de s’accrocher à leur parfois très onéreux contrat (c’est le cas pour Cimirot et Laifis, qui figurent aujourd’hui parmi les plus anciens du noyau), ne devraient plus faire de vieux os en bord de Meuse.