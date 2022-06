La fiscalité automobile passe la première. Avant de caler?

Depuis 2019, la réforme de la fiscalité automobile est présentée comme un projet essentiel pour une Wallonie qui veut s’inscrire dans la transition écologique et énergétique. Le parcours législatif sera très long et semé d’embûches.

On a très vite eu un doute. Depuis 2019, la réforme de la fiscalité automobile est présentée comme un projet essentiel pour une Wallonie qui veut s’inscrire dans la transition écologique et énergétique. Ecolo a mis la pression et d’ailleurs c’est Philippe Henry (Ecolo), le ministre de la Mobilité, qui est en charge du dossier et pas son collègue des Finances.

Après trois années de palabres et de déchirements, une avancée majeure sur un dossier aussi sensible voire clivant, mais réellement emblématique pour la législature en cours, aurait mérité une communication bien charpentée, en présence des représentants du PS, du MR et d’Ecolo montrant leur unité. Un peu de fierté, que diable !