Météo: encore deux jours de temps sec avant le retour de la pluie Un temps sec et ensoleillé est prévu jusqu’à mercredi après-midi, selon l’Institut royal météorologique.

Ciel ensoleillé et nuageux - Photo News

Par Belga Publié le 28/06/2022 à 07:59 Temps de lecture: 2 min

Il fera assez ensoleillé mardi matin. Graduellement, des champs nuageux apparaîtront, mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 20 et 25ºC, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement faible de secteur sud et deviendra parfois variable. Au littoral, une brise de mer modérée de secteur nord à nord-est se lèvera. Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux et le temps restera sec. Quelques nuages bas pourraient localement se former en Ardenne. Les minima se situeront généralement entre 10 et 14ºC. Dans les grandes villes, il restera plus doux, avec des minima entre 14 et 16ºC. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud.

Mercredi, le temps restera sec avec d’abord beaucoup de soleil et dans le courant de la journée davantage de champs nuageux. Maxima entre 21 et 27ºC. Vent faible de secteur sud à sud-ouest ou sans direction précise. Une brise de mer se mettra en place à la côte l’après-midi. Un retour de la pluie en fin de semaine Jeudi, une zone de pluie traversera lentement notre pays d’ouest en est. L’après-midi et le soir, les précipitations gagneront en intensité sur l’est du pays et pourront s’accompagner d’orages. Maxima entre 18 et 20ºC dans la plupart des régions et encore jusqu’à 26ºC dans l’est. Vent faible à modéré de sud-ouest à ouest.