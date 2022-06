Mark Cavendish, non-repris pour le Tour de France: «J’ai découvert la sélection de Quick-Step Alpha Vinyl sur les réseaux sociaux»

Le grand absent de la sélection de Quick-Step Alpha Vinyl pour le Tour de France est le champion du monde Julian Alaphilippe. Mais un autre nom bien connu du peloton manque également à l’appel : Mark Cavendish, récent champion de Grande-Bretagne. Il doit pour le moment se contenter du rôle de réserviste. Plutôt surprenant, sachant d’autant plus qu’il avait fini avec le maillot vert lors de la précédente édition de la Grande Boucle.

Sur Instagram, Cavendish a révélé avoir appris la nouvelle… sur les réseaux sociaux. « Je viens de voir la sélection de Quick-Step Alpha Vinyl pour Le Tour de France sur mes réseaux sociaux », écrit-il. « Je suis triste de ne pas pouvoir défendre mon maillot vert ou écrire encore plus d’histoire dans la plus incroyable course cycliste du monde. Mais, comme toujours, je vais encourager mes coéquipiers tous les jours. Restez en sécurité et bonne chance les gars. »