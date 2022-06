Kevin De Bruyne fête ses 31 ans: vous croyez tout savoir sur le Diable rouge? (vidéo) Kevin De Bruyne fête ce 28 juin ses 31 ans. Tout a déjà été écrit ou dit sur KDB quoique... connaissez-vous ces 5 anecdotes concernant le médian de Manchester City ?

Vidéo Par Grégory Bayet Publié le 28/06/2022 à 09:06 Temps de lecture: 2 min

Ce mercredi 28 juin, Kevin De Bruyne a 31 ans. Né à Drongen en 1991, KDB est pro depuis 2008. Sacré meilleur joueur de Premier League, KDB est considéré par bon nombre d’experts comme l’un, voire le meilleur médian au monde.

Tout ou presque a déjà été dit sur le Diable rouge... Mais connaissez-vous ces 5 anecdotes le concernant ?

1. Pep Guardiola a joué un rôle essentiel dans le développement de KDB. Lors de leur première rencontre, l’Espagnol a affirmé au Diable rouge qu’il pouvait facilement être dans le Top 5 des meilleurs joueurs du monde. « J’ai été étonné mais cela a modifié mon approche des choses », a avoué De Bruyne !

2. Le saviez-vous ? Après sa bonne saison à Brême en 2013, Jurgen Klopp le voulait au Borussia Dortmund. Le but était de remplacer Mario Götze. Mais Chelsea, club auquel il appartenait, a refusé.

3. Gamin, KDB était un fan de Michael Owen et de … Liverpool.

4. KDB n’est pas un buteur mais un as de la dernière passe. En 2020, il a égalé le record de Thierry Henry, auteur de 20 passes décisives sur une saison de Premier League avec Arsenal en 2002-2003. Il est aussi le premier joueur de l’histoire du championnat d’Angleterre à effectuer plus de 15 assists trois saisons d’affilée. En 2015, avec Wolsburg, il est le meilleur passeur d’Europe et bat aussi le record du nombre d’assists réalisés sur une saison en Bundesliga (21 !). Record égalé en 2020 par Thomas Müller.

5. En 2019, dans un entretien à "The Players Tribune", il a avoué avoir pleuré après une blessure car cela le privait de jouer. « Mariages, enterrements, naissances ? Ce n’est rien, je suis un roc. Mais si on m’enlève le football ? Laissez tomber, je ne peux pas y arriver. »