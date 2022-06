Bagarre générale en plein match de baseball: les deux coaches et six joueurs expulsés, 12 personnes sanctionnées (vidéo)

Les Mariners de Seattle et les Angels de Los Angeles s’affrontaient dimanche dans le cadre d’un match du championnat nord-américain de baseball. Et la rencontre a malheureusement dégénéré en bagarre générale.

Un lancer d’Andrew Wantz a atteint le frappeur des Mariners Jesse Winker. En première manche, Wantz avait déjà réalisé un lancer plutôt limite en l’envoyant derrière la tête de Julio Rodriguez et les esprits étaient déjà échauffés suite au match de la veille entre les deux franchises. Il n’en fallait pas plus pour allumer la mèche et déclencher une énorme bagarre entre les deux bancs. Joueurs, coaches, staff : tout le monde a échangé des coups dans cet incident. À un moment, la rixe s’est arrêtée… avant de reprendre. Au final, les deux managers et six joueurs ont été expulsés.