Guerre en Ukraine: l’Europe n’est «pas encore au cœur de la crise du gaz»

« La situation est déjà grave, mais va aller en empirant avec le commencement de l’hiver. Des modèles allemands montrent que dans 6 scénarios sur 7, les réserves allemandes de gaz seront à zéro en février 2023. (…) Beaucoup (de citoyens) ne sauront plus payer leurs factures de gaz et d’électricité ».

Dépendance à la Russie, impréparation de la sortie du nucléaire et de la diminution du fossile : « on a foiré en termes de politique énergétique, et il faut l’expliquer aux gens », conclut Damien Ernst.