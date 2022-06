Jeff Goldblum: «Je suis encore un élève assidu dans le domaine de l’humour»

Il a joué dans plusieurs des plus gros succès au box-office de l’histoire : Jurassic Park de Steven Spielberg et la suite, Le monde perdu, ainsi que l’œuvre de science-fiction Independence Day de Roland Emmerich et sa suite. Pourtant, Jeff Goldblum a réussi à ne pas se laisser enfermer dans les blockbusters, affûtant constamment sa propre image et travaillant avec des maîtres de la réalisation comme Wes Anderson ou Robert Altman, pour lesquels il a incarné des cow-boys, des scientifiques fous, des rédacteurs en chef ou des survivants de l’Holocauste.