Le videur d’El Café, déclaré coupable de viol, est condamné à 50 mois de prison ferme Le parquet de Bruxelles avait requis 50 mois de prison pour un videur de 45 ans accusé d’avoir commis un viol en mars 2019 au El Café, à Ixelles.

Le mouvement #balancetonbar est né en octobre 2021 de la colère suscitée par les accusations d’agressions sexuelles dans deux établissements du Cimetière d’Ixelles à Bruxelles. - Belga.

Par Laurence Wauters Publié le 28/06/2022 à 10:32 Temps de lecture: 3 min

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce mardi un homme de 45 ans, ancien videur au restaurant-bar mexicain « El Café », à une peine de 50 mois d’emprisonnement. Il n’avait pas d’antécédent judiciaire correctionnel, mais au vu de la gravité des faits, le sursis ne lui a pas été accordé.

Le viol remonte à la nuit du 1er au 2 mars 2019. La victime, alors âgée de 20 ans, fêtait un anniversaire dans ce lieu festif du cimetière d’Ixelles. En sortant prendre l’air devant l’établissement, elle avait échangé quelques mots avec le prévenu, qui s’était montré trop avenant et qu’elle avait remis à sa place. La soirée avait duré et la jeune femme, alors que les lieux se vidaient, s’était rendue aux WC. Le sorteur l’avait suivie, il l’avait poussée dans une des toilettes et l’y avait forcée, durant une scène longue de 30 minutes et sous la menace, à lui faire deux fellations.

La victime avait ensuite fui les lieux à pied, se rendant jusqu’à la gare d’Etterbeek où un SDF l’avait croisée sous le choc et en pleurs. C’est lui qui avait appelé la police ; la jeune femme avait été orientée vers un centre de prise en charge pour les victimes de violences sexuelles (CPVS).

Le jugement prononcé ce mardi relève que la partie civile est restée constante dans ses accusations et qu’elle n’avait aucun intérêt à les soutenir. Il souligne par contre des variations et des incohérences dans les propos du quadragénaire : dans un premier temps, il avait affirmé aux enquêteurs qu’ils avaient « juste discuté » dans les toilettes. Craignant les résultats d’une expertise ADN, il avait ensuite évoqué un baiser consenti. Mais si les prélèvements réalisés au CPVS avaient effectivement permis de retrouver l’ADN du sorteur dans la bouche de la jeune femme, ils avaient aussi mis à jour la présence de liquide séminal lui appartenant. Il a alors prétendu que celui-ci était arrivé là par contamination, après une fellation de sa compagne, suivie d’un baiser. À la défense, Me Abdelhadi Amrani avait plaidé l’acquittement en demandant « qu’on fasse attention aux effets du mouvement #balancetonbar ».

La victime a été profondément marquée par ces abus sexuels, qui auraient entraîné son hospitalisation en hôpital psychiatrique à deux reprises. Le jugement, souligne son avocate Me Caroline Poiré, insiste sur le fait que l’auteur « ne prend pas ses responsabilités et n’a toujours pas pris conscience de l’extrême gravité de ses actes. »

Au civil, le quadragénaire doit indemniser la victime à hauteur de 8500 euros. Malgré la hauteur de la peine, le ministère public n’a pas sollicité son arrestation immédiate.

Notons que d’autres faits qui auraient été commis au « El Café » avaient entraîné, à l’automne dernier, le mouvement « #balancetonbar » : un serveur fait l’objet d’une instruction pour des abus sexuels sur des clientes. Suite à cette série noire, le restaurant-café avait communiqué en promettant la mise en place d’une série de mesures préventives.