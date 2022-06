A Vishgorod, en Ukraine, l’artiste qui murmurait à l’oreille des morts

La guerre en Ukraine fait parfois d’étranges compagnons de voyage. C’est ce que pensera sans doute Amarna Miller, ex-actrice X espagnole et diplômée des beaux-arts, en apprenant qu’un artiste ukrainien va s’inspirer de son Manuel de psychonautique (2015) pour relater, dans un projet de prose, de photos et de poésie, son expérience de volontaire dans une morgue. « Elle est Eros, je suis Thanatos », explique Aleksander Krolikovski en dégustant une pizza entre quelques-unes de ses photographies de cadavres torturés et de mares de sang.