Mercato XXL en vue à Chelsea: Raheem Sterling dans le viseur des Blues, un autre joueur de Manchester City et un de la Juventus aussi cités

La nouvelle direction de Chelsea semble vouloir frapper fort sur le marché des transferts cet été, alors qu’elle se prépare à laisser partir Romelu Lukaku. Le club londonien n’a pour le moment annoncer aucune nouvelle recrue, mais en coulisses, les choses bougent.

Ces derniers jours, plusieurs noms sont évoqués en lien avec les Blues et certaines pistes sont bien plus crédibles et avancées que d’autres. La priorité se porte sur Raheem Sterling. L’ailier de Manchester City n’a plus qu’un an de contrat et cet été serait donc le bon moment pour plier bagage. Selon The Telegraph et Fabrizio Romano, Chelsea a formulé une deuxième offre pour s’attacher les services de l’international anglais. Thomas Tuchel s’implique même personnellement dans ce dossier.