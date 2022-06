Vaste opération antidrogue: six employés de Brussels Airport ont été arrêtés

Six employés de Brussels Airport et trois autres personnes ont été interpellés lundi dans le cadre d’une enquête judiciaire sur un trafic de drogue via l’aéroport de Bruxelles, a annoncé mardi le parquet de Hal-Vilvorde. Dix perquisitions ont également permis de saisir 217.000 euros en espèces ainsi que divers véhicules.

L’enquête a débuté en février 2021 après la découverte de drogues dans deux valises abandonnées, et a pris de l’ampleur après l’opération Sky ECC, qui a permis de relier des messages piratés aux valises abandonnées.