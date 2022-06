Le départ de Mauricio Pochettino du PSG toujours pas réglé: le coach réclame des primes… pour la saison 2022-2023

Alors que Christophe Galtier semble sans l’ombre d’un doute être le futur coach du PSG, Mauricio Pochettino est actuellement toujours en poste. Au coeur du problème, des discussions qui traînent entre l’Argentin et le club pour une rupture à l’amiable. Un point assez étonnant est particulièrement négocié.

Selon l’Équipe, Pochettino et son staff réclament un bonus de deux millions liés à des primes de résultats… pour la saison 2022-2023. L’entraîneur et son entourage y voient un véritable manque à gagner « au regard de l’historique du PSG dans ces compétitions ». Du côté du Paris Saint-Germain, on estime que les potentiels titres décrochés la saison prochaine n’auront pas été influencés par le travail du staff de Pochettino.