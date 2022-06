Paul Krugman: «Je ne pense pas que nous allions vers une crise telle que celle des années 70»

Le Nobel d’économie américain pense que l’inflation devrait reculer d’ici un an et doute que la Banque centrale européenne doive relever ses taux d’intérêt.

Paul Krugman, 69 ans, nous reçoit avant de sortir son ordinateur portable pour écrire sa chronique dans le New York Times . Le Nobel d’économie (en 2008) vient d’ouvrir le congrès international du Ciriec (ULiège – Centre international de Recherches et d’Information sur l’Economie publique, sociale et coopérative) qui s’est tenu à Valence, en Espagne. Dans son discours, il a surtout insisté sur les inégalités sociales.

Les inégalités sont l’un des principaux stigmates des crises financières. L’inflation pourrait-elle les aggraver ?