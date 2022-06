IVG: Ecolo et Groen déposent une proposition pour modifier la Constitution

Dès cette semaine, la commission Constitution de la Chambre se penchera sur la question en vue d’organiser des auditions sur l’inclusion du droit à l’interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Pour Séverine de Laveleye, qui dépose le texte avec Claire Hugon, l’inscription du droit à l’avortement dans la Constitution ne doit pas faire obstacle à la révision de la législation sur l’avortement. « Les deux questions sont complémentaires. Dans le cadre de l’accord de coalition, nous y travaillons. Un comité scientifique multidisciplinaire indépendant a été nommé pour évaluer la législation existante. Les Verts sont favorables à la prolongation du délai pour l’interruption volontaire de grossesse, la réduction du délai de réflexion de six jours à 48 heures et bien sûr la fin des sanctions pénales. »

L’onde de choc suscitée par la révocation du droit à l’IVG par la Cour suprême américaine a provoqué des réactions tous azimuts -du moins côté francophone- pour inscrire le droit des femmes à disposer de leur corps dans la Constitution belge. Premiers à dégainer, Ecolo et Groen déposent ce mardi après-midi une proposition de modification de la Constitution, qui complète l’article 22 qui protège le droit à la vie privée et familiale, déjà ouvert à révision.

Elargissement de l’IVG mise au frigo

Le débat parlementaire sur l’élargissement et la dépénalisation du droit à l’IVG reprendra après la fin des travaux d’un comité d’experts à la demande des groupes politiques de la majorité à la Chambre. Avec l’objectif de dépassionner et objectiver les débats, qui s’étaient révélés plus que houleux à la Chambre en 2018 et 2019. Puisque le CD&V en avait fait une question de participation au gouvernement, l’accord prévoit d’en poursuivre l’examen en commission, après une évaluation par un « comité scientifique multidisciplinaire indépendant », et jusqu’à ce que tous les partis de la majorité s’entendent.

Une manière « d’encommissionner » et de gagner du temps. Certains partis de la majorité assurent qu’il s’agit surtout de garder la confiance entre partenaires de la majorité et éviter tout blocage. Le débat parlementaire sur l’élargissement du droit à l’IVG devrait donc reprendre après la fin des travaux du comité d’experts prévue en fin d’année, soit dès début 2023 nous promet-on.

Depuis la décision de la Cour suprême des Etats-Unis, d’autres partis ont également appelé à inscrire la liberté de disposer de son corps dans la Constitution. Dès samedi, le groupe PS à la Chambre a appelé, par la voix de son chef de groupe Ahmed Laaouej, à ériger un « rempart constitutionnel en Belgique pour le droit à l’IVG et protéger ainsi la liberté fondamentale des femmes de disposer de leur corps ».