PointCulture: le projet est bien accueilli, l’outil semble sauvé

Pour l’équipe de PointCulture (autrefois Médiathèque), les douze mois écoulés auront été particulièrement éprouvants. En juin 2021, un projet de renouvellement de leur contrat-programme avait été refusé et, six mois plus tard, un nouveau projet avait été rejeté en des termes assez rudes par l’administration et par l’instance de gouvernance culturelle, la Commission de l’action culturelle et territoriale : « aucune ligne directrice », « analyse des publics absente », « couverture territoriale problématique », etc.

Début de cette année, l’ex-Médiathèque et ses 85 travailleurs ne devaient dès lors leur salut qu’à une convention transitoire de six mois, le temps de tenter une nouvelle fois de se réinventer sous le regard d’un comité de pilotage et avec l’appui d’une expertise externe. Un alignement budgétaire (de l’année académique vers l’année civile) compliquait un peu plus la donne.