Plus de 35.000 femmes et filles sont excisées ou risque de l’être en Belgique

Les femmes ayant subi une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes sont au nombre de 23 395 sur le territoire belge, estime une étude de prévalence commanditée par le SPF Santé publique et l’Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes, présentée mardi

Mardi 28 juin, une étude de prévalence commanditée par le SPF Santé publique et l’Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes, présentée à la presse en présence de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz a démontré que 23 395 femmes résidant sur le territoire belge ont subi une ablation partielle des organes génitaux externe. Les deux chercheuses, une médecin démographe et une sage-femme docteure en Santé publique, qui ont travaillé sur le sujet concluent également que 12.000 filles ou femmes habitant en Belgique sont «potentiellement à risque d’excision» de par leurs origines.

Il s’agit de la quatrième étude sur le sujet. La dernière en date, qui reposait sur des données de 2016, estimait à 17.575 le nombre de femmes «très probablement excisées» et 8.342 filles «à risque d’excision». Leur nombre est en augmentation constante depuis le début du monitoring en 2007. «Cela veut dire que notre pays respecte la convention de Genève» et continue à accueillir les personnes qui en ont besoin, relève Fabienne Richard, l’une des chercheuses. «La migration continue et les personnes migrantes sont souvent plus jeunes et font donc des enfants.»