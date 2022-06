Tous les fous sont dans la nature

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. A Namur, l’étourdissante expo « Biotopia » nous rend plus vivants et vivantes.

Plus de 30 artistes, chercheurs et designers se sont cassé la tête pour vous faire vivre comme une chèvre grâce à un exosquelette et un estomac artificiel. Pas assez cool ? Que diriez-vous d’interagir avec les arbres ? Ou de pouvoir entendre les sons émis par des vers à bois ?

Entre biotope et utopie, Biotopia présente jusqu’au 27 novembre à Namur, au cœur du Pavillon – ce nouveau symbole de la création numérique installé sur la Citadelle de Namur – plus de 30 œuvres, projets de recherche et d’innovation technologique qui interrogent par les sens notre rapport au vivant et à l’environnement.