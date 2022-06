Les créateurs de contenus TikTok ont du mal à en vivre

Matteo Rivellini avait 18 ans quand il a commencé à publier ses blagues puis ses caméras cachées et ses micros-trottoirs filmés dans les rues de Lyon sur TikTok. C’était en 2019, avant l’émergence du coronavirus, avant les confinements, et donc avant l’explosion de cette plateforme qui dépasse désormais le milliard d’utilisateurs dans le monde.

Le compte TikTok de Matteo a suivi la même trajectoire exponentielle. Sa longue silhouette et son bagout permettent à ses vidéos de percer, certaines dépassant de plus en plus régulièrement le cap symbolique du million de vues. « Au moment de dépasser les 500.000 abonnés à mon compte, j’ai décidé de me consacrer à ça à plein-temps », explique-t-il. Désormais, il compte 1,8 million d’abonnés et a fondé une entreprise à son nom par laquelle il promeut d’autres créateurs de contenus.