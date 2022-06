Les saisons classique: La Monnaie

Infos et programme complet : www.lamonnaie.be

On retrouvera ainsi plusieurs reports, notamment Bastarda, remake des quatre opéras de Gaetano Donizetti traitant des Tudors (Elisabetta al castello di Kenilworth, Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux), initialement prévu au printemps 2021 et programmé au printemps 2023. Un des grands rendez-vous de la saison et une création totalement nouvelle, réarrangée par Olivier Fredj et le chef d’orchestre Francesco Lanzillotta. Une production à laquelle sera toujours associé Henry VIII de Camille Saint-Saëns, mis en scène par Olivier Py et dirigé par Alain Altinoglu.