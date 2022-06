Les saisons classique: l’Opéra royal de Wallonie-Liège

Infos et programme complet : www.operadeliege.be

Parmi les engagements antérieurs, on note Lakmé dans une distribution résolument francophone avec un fort contingent belge (Devos, Lhote), un Turco in Italia rossinien où Fabrice Murgia fait défiler le monde du cinéma, Alzira, une œuvre méconnue de Verdi où Giampaolo Bisanti, nouveau directeur musical de l’ORW, remplace Gelmetti, le chef originellement pressenti qui est décédé entre-temps, La Sonnambula où Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey pourraient emmener la grande soprano Jessica Pratt dans un monde irréel, Hamlet, le chef-d’œuvre d’Ambroise Thomas avec Lhote et Devos en tête de distribution et I Lombardi alla Prima Crociata où la metteuse en scène Sarah Schinasi entend faire régner un message d’espoir au Moyen-Orient.