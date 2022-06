Un médecin généraliste pris en otage pendant des heures par son patient

À Waregem, une patiente a attaqué et pris en otage son médecin généraliste lorsqu’elle a refusé de lui donner un certain médicament.

La généraliste de 32 ans s’est rendue lundi chez sa patiente dans la Pelikaanstraat à Waregem. Lorsque la femme a demandé un certain médicament, le médecin a refusé de le lui donner.

La patiente a alors commencé à se couper avec un couteau et, à un moment donné, elle s’est également retournée contre le généraliste. Elle a finalement été enfermée et retenue en otage pendant plus d’une heure.