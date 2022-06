Les saisons classique: Flagey

Infos et programme complet : www.flagey.be

C’est le Brussels Philharmonic, en résidence, qui ouvrira la saison d’abord le 16 septembre avec le Vlaams Radiokoor pour un concert mettant à l’honneur la musique de Pärt, puis les 17 et 18 pour une version live de Singin’ in the Rain de Gene Kelly et Stanley Donen dirigée par Dirk Brossé. Un orchestre présent tout au long de la saison, avec notamment son nouveau directeur musical Kazushi Ono et des musiciens comme la pianiste Elisabeth Leonskaja ou les violonistes Frank Peter Zimmermann ou Sylvia Huang (en couverture).