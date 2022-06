Les saisons classique: Orchestre philharmonique royal de Liège

Infos et programme complet : www.oprl.be

Basée sur les trois axes de programmation de Gergely Madaras : les compositeurs d’Europe centrale (Liszt, Brahms, Bruckner Mahler), la musique française et franco-belge (Les Béatitudes de Franck et la Fantaisie concertante de Jongen avec l’organiste Iveta Apkalna) et la musique d’aujourd’hui (créations de Tim Hodgkinson, Benoit Mernier et Alexandros Markeas). Avec des solistes de renom (Gautier Capuçon et Stephen Hough) et des découvertes (la violoncelliste Anastasia Kobekina, la violoniste Liza Ferschtman).