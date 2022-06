Les saisons classique: Namur Concert Hall

Infos et programme complet : grandmanege.be

Pour les seules productions de Leonardo Garciá Alarcón, on pourra ainsi entendre Carmina latina, Orfeo de Monteverdi, les Vêpres pour Saint-Marc de Venise de Vivaldi et des concerts plus intimes consacrés à « Amore siciliano » et aux « Donne di Cavalli » (Barbara Strozzi et Antonia Bembo).

Mais on retrouvera aussi le Chœur de chambre associé à l’ORCW et Vahan Mardirossian pour un oratorio de Noël de Saint-Saëns et d’autres ensembles repris dans nos coups de cœur.