Le bien à la loupe à Hoeilaart: une petite maison à 280.000 euros (photos)

Cette petite maison est située à Hoeilaart, à quelques minutes à pied et en voiture de nombreuses facilités. Son intérieur rénové et entretenu rassemble notamment deux chambres et un grenier aménagé qui offre diverses possibilités (chambre, bureau…). Elle ne possède pas de jardin, ni de parking ou garage, mais la maison a d’autres atouts à faire valoir, comme sa luminosité ou ses rangements intégrés. C’est un bien idéal notamment pour une première acquisition ou une mise en location.

Situation

La maison est située un peu en retrait d’une rue de Hoeilaart qui est passante mais offre un cadre plutôt rural. A quelques dizaines de mètres se trouvent des arrêts de bus desservis par des lignes vers Wavre, Bruxelles ou encore Etterbeek. Le centre de Hoeilaart est quant à lui accessible en une dizaine de minutes à pied ou deux minutes en voiture. On y trouve divers commerces et services, ainsi que des écoles et infrastructures sportives. La maison permet aussi de rejoindre en 5 minutes de voiture les facilités de Jezus-Eik, la Forêt de Soignes ou encore l’autoroute E411 et le Ring de Bruxelles. Bref, sa localisation par rapport aux commodités est assez stratégique.

Etat général

La construction de la maison remonte au début du XXe siècle et une rénovation globale a été effectuée en 2007. C’est de cette époque que datent des éléments comme les châssis en double vitrage, la chaudière au gaz à condensation ou encore l’isolation du toit. Depuis lors, la maison a été bien entretenue et suivie, si bien qu’elle est habitable immédiatement. Son installation électrique est conforme et son certificat PEB affiche une valeur F. La cuisine est presque entièrement équipée (pas de frigo) et la salle de bain est fonctionnelle. L’espace intérieur est agrémenté de multiples éléments en bois, de placards intégrés et de plusieurs puits de lumière naturelle au rez-de-chaussée.

Disposition

L’entrée de la maison est située un peu en retrait de la rue et l’on y accède via un chemin qui sépare plusieurs habitations. La porte s’ouvre sur un généreux hall avec des rangements et un WC. Ensuite, on pénètre dans la pièce de séjour qui est terminée par une cuisine ouverte. A côté de celle-ci, on retrouve une buanderie, qui précède la salle de bain équipée de deux lavabos et d’une baignoire/douche. En grimpant l’escalier qui se trouve dans le séjour, on accède au premier étage qui se compose de deux chambres, dont une occupe une superficie d’environ 16 m2. La deuxième, plus petite, accueille l’escalier menant au grenier aménagé. Celui-ci possède une faible hauteur de plafond mais renferme deux pièces idéales pour des enfants, un bureau ou un coin cosy, par exemple. La maison ne comporte pas de jardin ni de parking.

Prix

La maison est proposée à la vente à 280.000 euros. Elle est en ordre et peut être habitée immédiatement. C’est un bien qui semble particulièrement adéquat pour un premier achat immobilier ou encore pour une mise en location.

Surface habitable : 122 m2

Chambres : 2-3

Salle d’eau : 1

WC : 1

Cave : non

Jardin : non

Etat : habitable

Garage : non

PEB : F