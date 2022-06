Macron au G7: «La Russie ne peut ni ne doit gagner» la guerre en Ukraine Le président français s’est exprimé après la frappe russe sur un centre commercial ce lundi.

Par AFP Publié le 28/06/2022 à 16:06 Temps de lecture: 3 min

Le président français Emmanuel Macron a martelé mardi que la Russie ne « devait pas gagner » la guerre en Ukraine mais a refusé de qualifier la Russie d’« État parrain du terrorisme » après la frappe russe sur un centre commercial. « La Russie ne peut ni ne doit gagner et donc notre soutien à l’Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l’intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet des dirigeants du G7, en Allemagne.

La frappe de missile russe qui a fait plus de 20 morts lundi dans un centre commercial à Krementchouk « est la preuve une nouvelle fois que l’armée russe a décidé d’utiliser la sidération comme un élément du conflit et s’attaque à des civils », a-t-il ajouté. « Etat parrain du terrorisme » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé que la Russie soit reconnue comme « État parrain du terrorisme », au lendemain cette frappe. « Seuls des terroristes complètement fous, qui ne devraient pas avoir de place sur Terre, peuvent envoyer des missiles sur des objectifs civils », a écrit M. Zelensky sur Telegram. « La Russie doit être reconnue comme État parrain du terrorisme. Le monde peut et donc doit arrêter la terreur russe », a conclu le président ukrainien. À lire aussi Guerre en Ukraine: Zelensky demande que la Russie soit désignée comme «Etat parrain du terrorisme», Macron refuse Le président français a dit ne pas reprendre cette « qualification » d’État finançant le terrorisme, et renvoyé au jugement des crimes de guerre par la justice internationale. « La qualification (des faits) appartient au juge. Nous condamnons ces crimes de guerre (…) », a-t-il dit en rappelant que la France avait envoyé des enquêteurs en Ukraine pour aider à mettre au jour les crimes commis par l’armée russe. « Nous n’avons pas besoin de quelque qualification que ce soit », a-t-il dit. « Nous continuerons d’œuvrer pour que celles et ceux qui doivent être condamnés par la justice internationale et la justice ukrainienne le soient ». L’espoir d’une issue en fin d’année Emmanuel Macron a par ailleurs souligné que personne n’attendait la fin de la guerre « dans les semaines ou les mois qui viennent » et émis le souhait comme son homologue ukrainien qu’elle s’arrête à la fin de l’année, avant le gros de l’hiver qui risque de geler les positions. « J’espère avec beaucoup de force que l’issue peut être obtenue en fin d’année », a-t-il relevé.