Ensemble intercontemporain & George Jackson: captivant et riche

Nonesuch

Depuis longtemps déjà, le compositeur américain Steve Reich associe musique et image. Créée en 2019, à l’occasion de l’ouverture de The Shed, centre culturel situé à Hudson Yards (Manhattan, New York), la pièce Reich/Richter fut à l’origine composé pour être jouée avec Moving Picture (946-3), film signé Corinna Belz et Gerhard Richter. Durant une demi-heure, le film déploie de simples rayures, qui se divisent, se complexifient pour ensuite revenir à leur origine.