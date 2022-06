Pour soutenir les étudiants, il y a bien plus que les bourses

Au-delà des classiques bourses et revenus d’intégration, les étudiants peuvent bénéficier de tous types de soutien : accompagnement, aides matérielles et coups de pouce financiers. Un site web les répertorie.

En Belgique, le nombre d’étudiants dépendant d’un CPAS a presque triplé en 15 ans. Ils étaient 8.913 en janvier 2007 pour 25.507 en décembre 2021. Ça, c’est la face cachée de l’iceberg car sous la surface se cache le phénomène du « non-recours aux droits », tous ces jeunes dans le besoin et, qui répondant pourtant aux critères requis, ne bénéficient pas d’aides sociales. Diverses études estiment que la moitié des bénéficiaires – voire plus – ne perçoivent pas le revenu d’intégration sociale du CPAS. Le plus souvent par pudeur, par crainte des réactions familiales ou par ignorance.

Ce qu’on connaît moins, par contre, c’est le non-recours à toutes les autres formes d’aides : bourses d’études, aide à la mobilité internationale, coup de pouce pour l’accès au logement, transports à prix réduit, chèque sport, accès internet à tarif social, aides alimentaires…