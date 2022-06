Taux de réussite du CEB au plus bas depuis 10 ans: comment l’expliquer? (infographie)

Sur les 52.173 élèves de 6e primaire qui ont présenté le CEB en juin 2022, 44.566 l’ont réussi, soit un taux de réussite de 85,42 %. Ce taux de réussite est marqué par une moyenne de 74,75 % en français, 71,35 % en mathématiques et 73,04 % en éveil (histoire-géographie et sciences). « La discipline la moins bien réussie est : mathématiques. La discipline la mieux réussie est le français. La moyenne de français a baissé de 3,39 % par rapport à 2021 », note le ministère de la Communauté française.

Tous les élèves concernés sont évidemment déjà individuellement au courant mais la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de diffuser les résultats amalgamés de l’épreuve certificative externe de sixième primaire. Ils concernent donc exclusivement les jeunes qui obtiennent au moins 50 % des points à chacune des disciplines évaluées et obtiennent de facto leur Certificat d’étude de base (CEB), sésame pour l’accès à l’enseignement secondaire. D’autres élèves n’ayant pas réussi l’épreuve ont pu se voir octroyer le CEB par le jury d’école, ils ne sont pas compris dans ces chiffres ; pas plus d’ailleurs que ceux qui sont en procédure de recours.

Baisse de 5 % sur les deux dernières épreuves

Reste « la » question ? En baisse ou en hausse par rapport à l’année dernière ? En baisse ! En 2021, 88,32 % des enfants avaient obtenu le précieux certificat, soit une baisse de 2.9 %, qui fait suite à une baisse de 2 % constatée en 2021 par rapport à 2019 (il n’y a pas eu de CEB en 2020). C’est d’ailleurs le taux de réussite le plus bas depuis 10 ans.

Une explication ?

Iris Vienne, directrice faisant fonction de la Direction des standards éducatifs et des évaluations se garde bien de tirer des conclusions hâtives : « Ces résultats viennent toute juste de tomber, nous n’avons pas de recul, il est peu tôt pour donner des explications. D’autant plus que certains jurys d’école n’ont pas encore rendu leurs décisions. » Pour autant, elle n’exclut l’influence de la pandémie sur la formation des élèves. Les candidats au CEB ont passé 2,5 années chahutées par les fermetures de classes, les absences de professeurs, les restrictions et stress en tous genres : « On ne peut pas », ajoute Iris Vienne, « s’empêcher de penser que la crise sanitaire constitue un début d’explication à cette situation. Mais ne nous trompons pas, les taux de réussite de cette année sont tout à fait satisfaisants, d’autant que les moyennes par matière varient mais ne présentent pas de chute vertigineuse ».