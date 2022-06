Cilic et Berrettini éliminés par… le Covid: Wimbledon paye cher son retour «à la normale»

Annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale en 2020, monitoré en 2021 (jauge de 25 % en première semaine, masque et preuve de vaccin obligatoire pour les fans), Wimbledon se faisait une joie, cette année, de retrouver une édition « normale », en termes de mesures liées à la pandémie, il va sans dire.

En effet, malgré des chiffres de contaminations qui repartent à la hausse, comme dans pratiquement toute l’Europe, le gouvernement anglais a levé toutes les obligations sanitaires. Plus de test, ni de quarantaine à l’horizon, plus de port du masque, et en cas de test positif, il est recommandé de rester chez soi et de limiter les contacts.