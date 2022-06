«Il Buco»: plongée sous terre

De Michelangelo Frammartino, avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin, 93 mn.

Octobre 1961. L’Italie célèbre sa prospérité en érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, des jeunes spéléologues originaires du Piémont décident d’en explorer la grotte la plus profonde – et la deuxième plus profonde au monde : le gouffre du Bifurto en Calabre. Une plongée au cœur de l’inconnu, à 700 mètres sous terre, où ils passent inaperçus pour les habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la région avec qui ils tissent des liens…

Le parti pris de Michelangelo Frammartino est de mettre de côté les dialogues et de se poser en observateur. Il Buco (littéralement « le trou ») est un film contemplatif, une succession de scènes d’une beauté assez frappante. Avec un côté inédit aussi.